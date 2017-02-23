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23 Лютий 2017, Київ 17:22
Новини | Події

Прокуратура: Гончаренко знайшовся, учасники викрадення затримані

Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко

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У прокуратурі Одеської області заявляють, що народний депутат Олексій Гончаренко, про викрадення якого сьогодні повідомлялося, знайшовся.

Як заявив прокурор Одеської області Олег Жученко, народному депутату планували завдати тілесних ушкоджень, а саме, застосовувати кислоту, спотворити обличчя, позбавити зору і заподіяти інших тілесних ушкоджень.

«Завдяки злагодженій і завчасній роботі СБУ і прокуратури не довели до скоєння цього злочину», – сказав Жученко.

За його словами, затримані учасники викрадення – три людини.

«Він (Гончаренко – ред.) зараз у безпечному місці і свідчитиме як потерпілий», – повідомив прокурор.

Сьогодні речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що невідомі особи викрали Олексія Гончаренка. У прокуратурі та управлінні СБУ Одеської області Радіо Свобода підтвердили факт викрадення.

У прокуратурі повідомили про відкриття за цих фактом кримінального провадження за частиною 2 статті 146 (викрадення людини або незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Нещодавно депутат Олексій Гончаренко відзначився акцією перед посольством Німеччини в Києві. 8 лютого на уламку берлінського муру він написав слово «Nein». Таким чином, за його словами, він висловив протест проти заяви німецького посла Ернста Райхеля, який в інтерв’ю «РБК-Україна» припустив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Генеральна прокуратура України почала кримінальне провадження щодо дій депутата, кваліфікувавши їх як хуліганство.

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