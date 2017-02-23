У школі Дніпра діти отруїлися перцевим газом

У четвер вдень в загальноосвітній школі Дніпра діти отруїлися перцевим газом. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в обласному управлінні поліції.

Як зазначила речник поліції Ганна Старчевська, дев’ятикласник приніс до школи газовий балончик «Перець-16» і розприскав його у шкільному коридорі

За даними поліції, постраждало семеро дітей – 2002-го, 2004-го та 2005-го років народження. Дітей госпіталізували.

«В діях хлопця вбачаються ознаки злочину – «хуліганство», але йому ще не виповнилось 16 років, відтак він не є суб’єктом вказаного злочину. І вже слідство буде кваліфікувати його дії», – сказала Радіо Свобода Ганна Старчевська.

У поліції не виключають, що відповідати за дії хлопця будуть батьки.

Водночас у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні підтвердили, що до закладу в четвер було госпіталізовано сімох школярів. Попередній діагноз – «отруєння легкого ступеня тяжкості». За словами медиків, загрози життю та здоров’ю дітей немає.