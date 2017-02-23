Туреччина: опозиція Сирії взяла під майже повний контроль місто Аль-Баб

Сирійська опозиція за підтримки військових Туреччини взяла під майже повний контроль місто Аль-Баб, контрольоване досі бойовиками угруповання «Ісламська держава». Про це повідомив 23 лютого міністр оборони Туреччини Фікрі Ишик.

Представники опозиції в коментарі агенції Reuters заявили, що взяли всі стратегічні райони міста і тривають завершальні операції.

Оприлюднені бійцями опозиції нові фотографії зроблені вже майже на краю міста, далеко вглибині території, яку ще зранку контролювали ісламісти. За повідомленнями, вранці в четвер під контролем «Ісламської держави» ще було близько 70% території Аль-Баба.

Водночас базована у Британії «Сирійська обсерваторія з прав людини» заявила, що близько половини Аль-Баба все ж залишається під контролем угруповання «Ісламська держава».

Наступ на сирійське місто Аль-Баб, контрольоване ісламістами, розпочався за підтримки армії Туреччини у грудні. Місто розташоване всього за 30 кілометрів від кордону з Туреччиною.

Туреччина у серпні минулого року почала операцію «Щит Євфрату», щоб відігнати бойовиків від свого кордону з Сирією, а також не дати сирійським курдам об’єднати контрольовані ними частини півночі Сирії на захід і на схід від Аль-Баба.

Турецьке інформаційне агентство Anadolu повідомило, що від початку операції близько 1900 квадратних кілометрів сирійської території вздовж кордону було звільнено з-під контролю бойовиків-ісламістів.