Укргідрометцентр: завтра в Україні місцями до 16 градусів тепла

В Українському гідрометцентрі заявляють, що на завтра, 24 лютого, синоптики прогнозують потепління, місцями – до 16 градусів тепла.

Як повідомляють у гідрометцентрі, у більшості областей України вдень очікується температура 8-13 градусів тепла, у південній частині та на Вінниччині до 16 градусів тепла, у східних та Сумській областях вдень 5-10 градусів тепла, а у Карпатах протягом доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

За даними синоптиків, вночі у західних та північних областях, вранці та вдень у східних, Волинській, Рівненській і Закарпатській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

За даними Укргідрометцентру, у Києві вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вдень 10-12 градусів тепла.