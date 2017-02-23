Прокуратура: депутата райради Одещини підозрюють у підготовці викрадення Гончаренка

Прокурор Одеської області Олег Жученко заявляє, що підписав повідомлення про підозру депутатові райради Одеської області, який причетний, за версією слідства, до підготовки викрадення народного депутата Олексія Гончаренка.

«Батько (загиблого 2 травня 2014 року в Одесі – ред.) Кушнарьова є депутатом Лиманської районної ради Одеської області ( фракція «Опозиційний блок»). Саме він є не просто замовником викрадення народного депутата, а й фактично з двома своїми спільниками виїхав на місце та мав завдати народному депутату тілесних ушкоджень, а саме застосувати кислоту, понівечити обличчя, позбавити зору, а також переламати колінні чашечки», – сказав прокурор.

Водночас голова управління Служби безпеки України в Одеській області Сергій Батраков повідомив, що людей, які планували викрадення, під час прибуття на місце планованого злочину затримали.

«Вони особисто приїхали на місце, визначене для утримання потерпілого, в масках-балаклавах, щоб їх потім не могли впізнати», – сказав Батраков.

На даний час затримані три людини, уточнили силовики.

Наразі ні Кушнарьов, ні «Опозиційний блок» не коментували цих заяв правоохоронців.

Сьогодні речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що невідомі особи викрали Олексія Гончаренка. У прокуратурі та управлінні СБУ Одеської області Радіо Свобода підтвердили факт викрадення.

У прокуратурі повідомили про відкриття за цих фактом кримінального провадження за частиною 2 статті 146 (викрадення людини або незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.