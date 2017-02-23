Рада ухвалила у першому читанні зміни до «закону Савченко»

Верховна Рада Україна підтримала у першому читанні зміни до так званого «закону Савченко». Відповідний законопроект підтримали 235 народних депутатів.

Законопроектом передбачається, що зарахування судом терміну попереднього ув’язнення відбувається у разі засудження до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості провадиться із розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

У разі засудження, якщо хоча б один із злочинів є тяжким, особливо тяжким або повторним, попереднє ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі.

Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» або так званий «закон Савченко» набрав чинності 24 грудня 2015 року. Він передбачає зарахування одного дня у СІЗО як двох днів позбавлення волі. За цим законом, серед інших, було звільнено колишнього голову Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича та екс-депутата Віктора Лозінського. 15 листопада минулого року Верховна Рада відмовилася внести зміни до цього закону.