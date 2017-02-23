Ірак: аеропорт Мосула звільнили від ісламістів – телебачення

Державне телебачення Іраку повідомило, що іракські сили, які ведуть боротьбу за визволення міста Мосула від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава», звільнили всю територію аеропорту міста.

Це повідомлення надійшло через кілька годин після початку операції, незважаючи на те, що урядові і проурядові сили наразилися на сильний вогонь бойовиків, що переховувалися в будівлях аеропорту.

Крім того, елітний протитерористичний підрозділ прорвався й до захопленої бойовиками колишньої військової бази Аль-Газлані в Мосулі неподалік аеропорту, повідомили іракські посадовці.

І аеропорт, і база розташовані на краю міста на західному березі річки Тигр. Як кажуть посадовці, іракські війська готуються найближчими днями ввійти в міські квартали на західному березі. Але, за їхніми словами, визволення цієї частини міста буде непростим, особливо старого центру з густо забудованими малими покрученими вуличками, де практично неможливо використовувати бронетехніку.

Також, за повідомленнями, на західному березі Тигра неподалік Мосула посилюють наступ проурядові шиїтські ополчення, що мають за мету визволити села на околицях міста.

Частину Мосула на східному березі Тигра іракські сили визволили місяць тому. В тим часом захопленій частині, за даними розвідки США, ще лишається близько 2 тисяч бойовиків-ісламістів.

Загалом у Мосулі, за оцінками, залишається близько 750 тисяч мирних мешканців. Це друге за населенням місто в Іраці і остання значна твердиня угруповання «Ісламська держава» в цій країні.