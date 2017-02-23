НАБУ: фігуранта «газової справи» Свіченка оголосили в розшук

У Національному антикорупційному бюро України заявляє, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту створило передумови для втечі одного з фігурантів так званої «газової справи» колишнього директора компанії «Надра Геоцентр» Сергія Свіченка, його оголосили в розшук.

«Цей випадок вкотре доводить необхідність якнайшвидшого створення Спеціалізованого антикорупційного суду за принципом професійності, відкритості та прозорості», – йдеться у повідомленні прес-служби бюро.

У НАБУ нагадують, що Сергія Свіченка затримали 28 червня 2016 року під час спроби перетину кордону з Росією.

У лютому 2017 року суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 мільйонів гривень з обов’язком носити електронний засіб контролю з моменту внесення застави.

У НАБУ зазначають, що заставу, яку мали внести впродовж п’яти днів, не внесли, водночас Нацполіція повідомила, що немає засобів контролю.

Згідно з показами дружини Сергія Свіченка, 10 лютого він покинув місце постійного проживання, наразі його місце перебування невідоме, зв’язок із ним відсутній.

16 лютого 2017 року його оголосили у розшук, до Державної прикордонної служби скеровано відповідну інформацію, додають у НАБУ.

Свіченка підозрюють в участі у схемі із розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з компанією «Укргазвидобування». По цій справі, серед інших, проходить і екс-депутат від фракції «Воля народу» Олександр Онищенко, який називає звинувачення проти себе фіктивними.