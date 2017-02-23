Штаб: на Донбасі поранені двоє українських військових

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні двоє українських військових поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, порушення режиму тиші були зафіксовані на всіх напрямках.

На донецькому напрямку, за даними штабу, підтримувані Росією бойовики з мінометів окупанти обстріляли Зайцеве і Кам’янку, гранатометів, великокаліберних кулеметів – Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Луганське, Зайцеве.

У штабі додають, що на луганському напрямку Новозванівку сепаратисти обстріляли з БМП, а на маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів обстріляли Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі Донецької фільтрувальної станції, проте станція продовжує працювати. Луганські сепаратисти стверджують, що українські військові минулої доби порушили режим тиші 11 разів, зокрема з мінометів, стрілецької зброї та озброєння БМП-1 обстрілювали район села Калинове.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.