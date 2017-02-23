Голова МЗС Чорногорії висловив сподівання, що країна стане членом НАТО на саміті у травні

Міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дарманович висловив сподівання, що його країна стане повноправним членом Північноатлантичного союзу на саміті НАТО наприкінці травня.

Як сказав він агентству «Ройтерз», він отримав стовідсоткове запевнення, що у США Сенат підтримає вступ його країни.

Дарманович, який до минулого року був послом Чорногорії у США, додав, що у Сполучених Штатах Америки його країну запевнили у підтримці її вступу до НАТО з боку обох провідних партій.

За словами міністра, в Чорногорії розуміють, що президент США Дональд Трамп хоче досягти якихсь проривів у відносинах із Росією, особливо в боротьбі з тероризмом, але, додав він, «ми не бачимо ніяких ознак того, що найважливіші національні інтереси США будуть принесені в жертву» в питанні про членство його країни в НАТО.

Останнім часом у Чорногорії лунали слова занепокоєння, що Трамп може виступити проти її вступу до НАТО через бажання поліпшити відносини з Росією, яка виступає різко проти будь-якого розширення НАТО, зокрема й на Балканах.

Уже узгоджений 2016 року вступ Чорногорії до НАТО мають ратифікувати всі 28 нинішніх країн-членів. Наразі ця ратифікація ще не завершена у США, Канаді, Іспанії й Нідерландах – як упевнені в Подгориці, з суто процедурних міркувань у цих країнах.