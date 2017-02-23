ВККС: видача кандидатам у ВСУ на конкурсі розглянутих ними раніше справ не є порушенням

Вища кваліфікаційна комісія суддів не вважає порушенням видачу кандидатам у новий Верховний суд на практичне завдання в конкурсі розглянутих ними раніше справ. Про це йдеться в заяві комісії.

ВККС висловлює здивування позицією Громадської ради доброчесності щодо 2 етапу конкурсу до Верховного суду

У комісії зауважують, що вони неодноразово повідомляли, що для другого етапу конкурсу братимуться реальні судові справи – «це ніколи не було таємною інформацією».

При цьому у ВККС зазначають, що модельна справа для кожної з чотирьох спеціалізацій обиралася автоматизованою системою з десяти можливих варіантів.

«Якщо до наступного етапу конкурсу прийдуть судді, які розглядали судову справу, використану для підготовки модельної справи, то члени комісії, в разі наявності обґрунтованої підозри, що цей факт надав цьому судді переваги у виконанні практичного завдання, можуть перевірити наявність практичних навиків виготовлення процесуальних рішень у такого кандидата в інший спосіб», – йдеться у заяві.

Напередодні Громадська рада доброчесності після закінчення 2 етапу конкурсу до Верховного суду заявила, що окремі конкурсанти брали безпосередню участь у вирішенні справ, які були в основі практичних завдань.

«Окремі конкурсанти отримали несправедливі переваги під час вирішення практичного завдання. В той час, коли всі учасники тестування мали лише 5 годин на розв’язання модельної задачі – написання судового рішення, деякі з них мали цілі місяці на підготовку відповіді. Така ситуація не свідчить про те, що конкурс загалом є нечесним, але наперед підриває довіру до результатів конкурсу стосовно таких кандидатів», – йдеться у заяві Громадської ради доброчесності.

Вищою кваліфікаційною комісією оголошено конкурс на 120 посад із 200 до нового Верховного суду. Перша хвиля обрання суддів до Верховного суду має тривати упродовж двох місяців. Більшість претендентів, допущених Вищою кваліфікаційною комісією до конкурсу, – чинні судді з різних судів України.