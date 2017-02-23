Справа колишньої судді Царевич: свідком стала журналістка «Української правди»

На суді у справі колишньої судді Оксани Царевич, яку обвинувачують у свідомому винесенні неправосудного рішення щодо активістів «Автомайдану», допитали двох свідків, одним із яких була журналістка видання «Українська правда». Обидва свідки звинуватили Царевич у порушенні їхніх прав під час судових слухань у січні 2014 року.

Судова колегія Вищого адміністративного суду, яку очолює суддя Євгенія Усенко, допитала свідків Оксану Коваленко і Ольгу Лугову. Обидві брали участь в автопробігу «Автомайдану» до резиденції тодішнього президента України Віктора Януковича 29 грудня 2013 року. За словами Коваленко з «Української правди», в марші тоді брало участь близько трьох тисяч машин. У січні 2014 року, за рішенням судді Царевич, вони були позбавлені водійських прав за порушення правил дорожнього руху.

На суді Лугова розповіла, що протокол їй принесли додому на підпис. Документ складали за рапортом працівника ДАІ. Проте вказане місце порушення, за словами Лугової, вона 29 грудня не відвідувала.

«Я знала, що вже не перша. Мою справу розглядали після аналогічних двох чи трьох справ, де обвинувачували моїх знайомих. Провину свою я не визнавала», – наголосила Лугова і обвинуватила деяких судів у змові з ДАІ.

Оксана Коваленко, яка працює журналісткою «Української правди». розповіла Радіо Свобода, що до неї чи не першої прийшли працівники ДАІ ще 2 січня. Далі протягом січня відбулося кілька судових слухань, причому на останньому, 28 січня, не було ані Коваленко, ані її адвоката, ані свідка захисту. На думку журналістки, колишня суддя Царевич свідомо не дала їй висловитися і обґрунтувати свою позицію. Вона подавала клопотання про перенесення судового засідання, але суддя проігнорувала клопотання і винесла рішення за відсутності обвинувачуваної.

«Царевич перенесла останнє засідання з понеділка на вівторок. Ми сказали, що не можемо бути у вівторок, і подали клопотання про перенесення цього засідання. Ми подали його в понеділок, до 17.00. Але це засідання було проведене без мене», – розповіла Коваленко.

Представник колишньої судді Царевич у суді, адвокат Сергій Демченко обвинуватив Коваленко в тому, що її заяви свідчать про особисту неприязнь до судді. Він вказав, що клопотання про перенесення останнього судового засідання, 28 січня 2014 року, на якому була відсутня свідок, до Царевич потрапило вже після прийняття рішення у справі.

«У справі є пояснення Коваленко по справі, вона мала можливість надати усю інформацію. Я не розумію, яким чином були порушені її права», – заявив Демченко.

Пізніше Коваленко подала апеляційний позов і повернула свої водійські права, які Царевич постановила відібрати в неї на півроку.

Як розповіли Радіо Свобода у Вищому адміністративному суді, це третє засідання у справі. Раніше заслухали ще одного свідка зі сторони захисту, Романа Волошина.

29 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Оксани Царевич з посади судді Печерського районного суду Києва. 15 вересня Вища рада юстиції рекомендувала звільнити Царевич за порушення присяги.

У листопаді минулого року прокуратура Києва заявила про завершення досудового розслідування проти суддів Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка та Оксани Царевич. Їх підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 375 (винесення завідомо неправосудного рішення) Кримінального кодексу України.

Як повідомляла прокуратура Києва, під час досудового розслідування встановлено, що ці судді в січні 2014 року свідомо винесли неправосудні постанови про притягнення до адміністративної відповідальності учасників руху «Автомайдан».