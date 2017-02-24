На Донбасі загинув один, поранені двоє українських воїнів – штаб

Один український військових загинув, ще двоє поранені в зоні бойових дій 23 лютого, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За даними штабу, підтримувані Росією бойовики збільшили кількість обстрілів до 83 за добу.

Як ідеться в ранковому зведенні, на Донецькому напрямку танк сепаратистів неодноразово вів вогонь по Авдіївці. По Новозванівці, що на Луганському напрямку, вогонь вели БМП, а по Троїцькому – зенітні установки, вказують у штабі АТО.

Більшість обстрілів на всіх оперативних напрямках відбулася із застосуванням мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, додають українські військові.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілі околиць Донецька та Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 23 лютого.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.