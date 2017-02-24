У Білому домі просили ФБР спростувати контакти радників кампанії Трампа з російською розвідкою – ЗМІ

Керівник апарату співробітників Білого дому Райнс Прібес попросив Федеральне бюро розслідувань спростувати повідомлення деяких засобів інформації, що радники виборчої кампанії президента Дональда Трампа мали часті контакти з російськими розвідниками. Про це американські ЗМІ повідомили ввечері 23 лютого.

Інформаційна агенція Associated Press з посиланням на джерела в Білому домі вказала, що Прібес запросив до себе директора ФБР Джеймса Комі та його заступника Ендрю МакКейба після того, як ФБР поінформувала Білий дім, що повідомлення видання New York Times про контакти радників Трампа з Росією містили неточності.

За цими даними, Прібес просив високопосадовців ФБР хоча б поговорити з журналістами, але вони, як повідомляє Associated Press, відхилили прохання і нічого не сказали публічно з цього приводу.

Телекомпанія CNN, яка першою повідомила про прохання Прібеса, вказала, що директор ФБР відхилив цей запит, оскільки ймовірні контакти між росіянами та соратниками Трампа є предметом поточного розслідування. Запит Білого дому щодо цієї справи є незвичайним і потенційно суперечливим через давні обмеження на зв’язки між Білим домом і ФБР щодо незавершених розслідувань.

19 лютого керівник апарату співробітників Білого дому Райнс Прібес спростував контакти радників президента США Дональда Трампа з російською розвідкою під час виборчої кампанії.

Через підозри у розмовах про скасування санкцій проти Москви з послом Росії подав у відставку з посади радника президента з нацбезпеки Майкл Флінн. Білий дім сказав, що Флінн не зробив нічого незаконного, але мав піти у відставку, бо ввів в оману віце-президента Майка Пенса.

Наприкінці січня газета The New York Times повідомила, що розвідувальні та правоохоронні органи США в межах розслідування можливих зв’язків між російськими офіційними особами і щонайменше трьома соратниками обраного президента Дональда Трампа вивчають «перехоплені дані й фінансові операції». Окремі комітети Сенату США також взялися за розслідування таких можливих фактів.