Боснія просить суд ООН переглянути рішення, за яким Сербія не відповідає за геноцид

Боснія 23 лютого офіційно звернулася до суду ООН у Гаазі із запитом про перегляд рішення 2007 року, згідно з яким Сербія не несе відповідальності за геноцид, вчинений під час війни в 1990-х роках.

Це звернення викликало різку реакцію боснійських сербів і Белграда. Також зі спільною заявою виступили посли великих держав, серед яких Росія та США. У цій заяві міститься заклик до всіх сторін у Боснії продовжувати діалог і уникнути посилення напруженості.

Багато офіційних осіб у Боснії виступали проти таких дій уряду, кажучи, що це може спровокувати нову політичну кризу в етнічно розділеній країні. Боснійські політики з числа етнічних сербів погрожують блокувати роботу федерального парламенту в Сараєві. Це може зупинити реформи, які мають на меті наблизити Боснію до Європейського союзу і забезпечити кредитування Міжнародного валютного фонду.

Боснія і Герцеговина рік тому, в лютому 2016-го, подала офіційну заявку на вступ до Євросоюзу. Ця країна підписала угоду про зближення відносин з Євросоюзом у 2008 році. Але її ратифікували лише у січні 2015 року, після того, як Німеччина і Велика Британія ініціювали розширення економічних зв’язків з цією країною.

Боснія і Герцеговина відстає від своїх балканських сусідів на шляху приєднання до Євросоюзу. Якщо її заявку ЄС і прийме, то їй все одно доведеться долати ще низку труднощів на шляху євроінтеграції.

Багато оглядачів вважають, що Боснія і Герцеговина навряд чи стане членом Євросоюзу до 2025 року.