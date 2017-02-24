Лідер сирійської опозиції назвав Іран перешкодою для врегулювання конфлікту

Провідний представник сирійської опозиції на мирних переговорах у Женеві Наср аль-Харірі назвав Іран найбільшою перешкодою для врегулювання конфлікту в Сирії.

Аль-Харірі заявив журналістам 23 лютого, що порушення режиму припинення вогню, укладеного за посередництва Росії і Туреччини, переважно відбуваються з боку підтримуваних Іраном сил, які виступають на боці режиму Башара Асада.

На думку опозиціонера, Москва також частково відповідальна за зрив домовленостей. «Росія не змогла контролювати режим і ополченців, які ведуть боротьбу разом із режимом, вона не змогла контролювати Іран», – твердить аль-Харірі.

Провідний представник сирійської опозиції також звинуватив Іран у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі у всьому регіоні Близького Сходу, повторивши в цьому позицію Туреччиною, основного союзника опозиційних груп Сирії.

Аль-Харірі закликав Вашингтон чинити тиск на Іран. «Мають бути регіональні та міжнародні зусилля, щоб покласти край іранському втручанню в регіоні. Це те, що очікується від Сполучених Штатів», – вказав опозиціонер.

Сирійські мирні переговори за посередництва Організації Об'єднаних Націй відновилися 23 лютого в швейцарському місті Женева. Водночас, як заявив представник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура, він не очікує якогось «прориву» від цієї зустрічі.

Близько 300 тисяч людей загинули і мільйони вимушено покинули свої домівки з часу початку в 2011 році громадянської війни у Сирії.