Брат лідера КНДР був убитий забороненою хімічною зброєю – розслідування

Влада Малайзії заявила, що Кім Чен Нам, брат по батькові лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий нервово-паралітичною речовиною VX, забороненою міжнародною Конвенцією про хімічну зброю.

Малайзійські фахівці виявили сліди VX на обличчі та очах Кім Чен Нама.

За словами слідчих, на 24 лютого запланована дезактивація всього аеропорту, де 13 лютого був убитий Кім Чен Нам. Фахівці прагнуть простежити, як ця хімічна речовина потрапила до Малайзії.

Поліція затримала двох жінок, в’єтнамку та індонезійку, а також чоловіка з КНДР у зв’язку з цією справою. Сім інших північнокорейців, у тому числі дипломат із посольства КНДР, перебувають у розшуку.

Високопосадовці Південної Кореї і США висловили стурбованість тим, що, як вони вважають, північнокорейські агенти вбили Кім Чен Нама, який перебував у неприязних відносинах зі зведеним братом, лідером КНДР. Кім Чен Нам упродовж довгих років жив у вигнанні, переважно в Макао.