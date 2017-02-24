Після нового обстрілу Авдіївка знову залишилася без води – Зубко

Розташоване на північ від Донецька впритул до лінії розмежування місто Авдіївка внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції залишилося без водопостачання. Про це в мережі мікроблогів Twitter зранку 24 лютого повідомив віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко.

«Пряме влучання снаряда у фільтрувальну станцію. Обладнання зупинене. Людей сховали у бомбосховище. Місто знов без води», – повідомив урядовець і звинуватив в обстрілі «орків» (так багато українців неформально називають підтримуваних Росією бойовиків – ред.).

Просепаратистське «Донецкое агентство новостей» із посиланням на «директора комунального підприємства «Вода Донбасу» Олега Мокрого повідомляє про пошкодження на території Донецької фільтрувальної станції. За цим повідомленням, було шість влучань, у тому числі і в склад із хлором. Хто саме обстрілював підприємство, в повідомленні не вказано.

Донецька фільтрувальна станція розташована між Авдіївкою, яка перебуває під контролем уряду, та Ясинуватою, контрольованою угрупованням «ДНР». Це підприємство забезпечує водою населені пункти по обидва боки лінії розмежування. За час збройного конфлікту на Донбасі ДФС багато разів опинялася під обстрілами, її робота зупинялася.