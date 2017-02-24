Парубій відкрив ранкове засідання Ради, у порядку денному – два питання

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання парламенту.

У залі зареєструвалися 322 депутати.

У порядку денному сьогоднішнього засідання лише два питання для розгляду – про першочергове безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів війни, які брали участь в АТО, та про стипендії для найталановитіших вчених.

З 10:00 до 11:00 у парламенті відбувається година запитань до уряду, наразі з трибуни Ради виступає міністр палива і енергетики Ігор Насалик.

Традиційно з 11:00 до 11:30 у Раді має відбуватися оголошення депутатських запитів, з 13:00 – виступи народних депутатів.