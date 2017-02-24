Ємен: щонайменше 5 військових загинули унаслідок атаки на військову базу

В Ємені кілька військових загинули унаслідок атаки на військову базу.
Щонайменше п’ятеро військових загинули і троє поранені, коли смертник підірвав свій автомобіль біля воріт бази в місті Зінджібар.
Також повідомляється, що була перестрілка.
Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за напад.
Бойовики шиїтського угруповання «Хуті» в Ємені воюють проти урядових сил, які підтримує коаліція сил, підтримувана Саудівською Аравією. У результаті цього конфлікту, який розпочався у вересні 2014 році, тут загинули 10 тисяч людей.
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