Прокуратура: у Києві й на Київщині силовики вилучили 3 тонни російського лосьйону «Бояришнік»

Прокуратура Києваз аявляє про вилучення трьох тонн косметичного лосьйону «Боярышник» російського виробництва.

Як повідомляє прес-служба відомства, косметичний засіб вилучили підчас обшуків у Голосіївському районі Києва і Бориспільському районі Київської області, які проводилися у рамках кримінального провадження щодо незаконного виготовлення, збуту підакцизних товарів.

«Виявлено та вилучено «Боярышник» російського виробництва (вміст етилового спирту 70%), який, ймовірно, використовувався для виготовлення сурогату. Також вилучено 3 тонни готової для реалізації горілки «Пшенична», запакованої в «Тетрапак», 500 літрів коньячних виробів, а також пристрої для виготовлення та фасування горілчаних виробів», – йдеться у повідомленні.

На даний час проводяться слідчі дії, а вилучені речовини відправлять на експертне дослідження, додають у прокуратурі.

У грудні минулого року у Росії було зафіксоване масового отруєння косметичним засобом «Бояришнік» («Глід») в місті Іркутськ, десятки людей померли. В Іркутській області запроваджували режим надзвичайної ситуації і забороняли продаж будь-яких спиртовмісних нехарчових рідин.

А в Україні в низці областей восени 2016 року було отруєння фальсифікованим алкоголем, померли 66 людей.