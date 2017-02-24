СММ ОБСЄ: важке озброєння фіксується у обох сторін конфлікту на Донбасі

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що обидві сторони конфлікту на Донбасі мають заборонене Мінськими угодами важке озброєння.

«Сторони мають важке озброєння там, де його не мало би бути. Зокрема, у вівторок спостерігачі зафіксували 9 танків на підконтрольній уряду території і 5 танків на непідконтрольній території», – сказав перший заступник СММ ОБСЄ Александр Гуґ.

Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого. Проте сторони конфлікту все ще заявляють про обстріли.

На початку лютого Тристороння контактна група закликала сторони конфлікту на Донбасі до 5 лютого відвести важке озброєння від лінії розмежування.

У Мінську раніше вже домовлялися про відведення озброєння від лінії розмежування на Донбасі, проте ці домовленості не виконувались. Зокрема, раніше у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляли, що підтримувані Росією бойовики і українські військові не змогли повністю відвести заборонене Мінськими угодами озброєння від лінії зіткнення.