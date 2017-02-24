Близько 30 представників сирійської опозиції загинули в Аль-Бабі через вибух смертника – спостерігачі

29 представників опозиційної збройної групи загинули в результаті вибуху бойовика-смертника в передмісті сирійського міста Аль-Баб. Про це повідомила базована у Великобританії «Сирійська обсерваторія з прав людини». За даними спостерігачів, смертник підірвав автомобіль в північно-східній частині міста 24 лютого, в результаті чого загинули підтримувані Туреччиною бійці.

Напередодні було заявлено про взяття опозицією під контроль міста Аль-Баб, яке контролювали бойовики угруповання «Ісламська держава».

Наступ на сирійське місто Аль-Баб, контрольоване ісламістами, розпочався за підтримки армії Туреччини у грудні. Місто розташоване всього за 30 кілометрів від кордону з Туреччиною.

Туреччина у серпні минулого року почала операцію «Щит Євфрату», щоб відігнати бойовиків від свого кордону з Сирією.

Турецьке інформаційне агентство Anadolu повідомило, що від початку операції близько 1900 квадратних кілометрів сирійської території вздовж кордону було звільнено з-під контролю бойовиків-ісламістів.