Казахстан: блогера арештували на 15 днів через спробу висвітлити протест

У Казахстані блогера арештували на 15 днів після того, як він намагався висвітлити протест проти ув’язнення незалежного журналіста.

Адвокат блогера Асхата Берсалимова повідомила казахському бюро Радіо Свобода, що її клієнт був засуджений на 15 діб адміністративного арешту пізно ввечері 23 лютого.

Берсалимова затримали біля офісу Комітету національної безпеки в Алмати, найбільшому місті цієї центральноазіатської країни, де він намагався висвітлити пікет на підтримку ув’язненого журналіста Жанболата Мамая.

Поліція швидко і насильно забрала учасника акції, а також затримала Берсалимова.

Пізніше блогера визнали винним в організації незаконного зібрання. Він відкинув ці звинувачення, сказавши, що намагався висвітлити протест.

Мамай, чинний редактор видання The Sayasi Qalam, був затриманий 10 лютого, його звинуватили у відмиванні грошей.

Мамай каже, що справа проти нього є політично мотивованою.