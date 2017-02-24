За 10 днів продано майже 15 тисяч квитків на «Євробачення-2017» – Кириленко

Майже 15 тисяч квитків на конкурс «Євробачення-2017» продано станом на першу половину дня 24 лютого, повідомив віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.

«Продано 14951 квиток до 52 країн світу, не лише Європи», – сказав Кириленко.

52% квитків придбали з України, 48% – жителі інших країн, додав він.

Як нагадав Кириленко, офіційний старт продажу квитків розпочався 14 лютого, перший квиток купила переможниця «Євробачення-2004» співачка Руслана.

Очікується, що всього буде продано близько 70 тисяч квитків вартістю від 8 до 500 євро.

62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2017» відбудеться в Києві. У конкурсі візьмуть участь 43 країни. Головною ареною буде Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» в Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.