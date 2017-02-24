На полігоні у Житомирській області через вибух гранати загинув військовий – прокуратура

24 лютого на полігоні у Житомирській області внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець, повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

За даними прокуратури, на території полігону під час проведення підготовки тактичного поля для проведення стрільб сержант-радіотелефоніст зазнав смертельних травм внаслідок розриву гранати РПГ-22.

На місці працює слідча група для з’ясування обставин трагедії, огляду місця події, допиту свідків.

Військова прокуратура Житомирського гарнізону внесла дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про «недбале ставлення військових службових осіб до військової служби в умовах особливого періоду».

За понад тиждень це вже другий випадок загибелі військового у небойових умовах, зокрема у Житомирській області. 16 лютого під час бойових навчань на військовому полігоні у Житомирській області теж загинув військовий-контрактник. Прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.

18 лютого внаслідок пожежі на базі 16-го окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині загинули двоє військовослужбовців, ще один постраждав. Як повідомили військові прокурори, кримінальне провадження відкрили за статтею про недбале ставлення до військової служби.