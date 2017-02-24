ЄС підпише угоду про візову лібералізацію для Грузії 1 березня – кореспондент

Європейський союз підпише угоду про візову лібералізацію для Грузії наступної середи, 1 березня.

«Церемонія підписання угоди про візову лібералізацію для Грузії та механізм припинення безвізового режиму відбудеться в Брюсселі 1 березня», – повідомив кореспондент Радіо Свобода у twitter.

Європейський парламент підтримав лібералізацію візового режиму для Грузії на початку цього місяця.

Очікується, що громадяни Грузії зможуть їздити без віз в країни Шенгенської зони до кінця березня.

Минулого тижня був схвалений механізм припинення безвізового режиму, що дозволятиме припинити вільне пересування Шенгенським простором іноземним громадянам у разі стрімкого зростання нелегальної міграції чи інших зловживань «безвізом» тією чи іншою третьою державою з-поміж 60 країн, із якими ЄС має безвізовий режим.

Дипломати зустрінуться в Брюсселі наступного тижня, щоб обговорити лібералізацію візового режиму для України. Європейські дипломати очікують, що лібералізація візового режиму для України вступить у силу в червні.