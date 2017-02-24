Ірак: військові увійшли в західну частину Мосула

Іракські військові увійшли в західну частину Мосула в межах завершальної фази чотиримісячної операції з наступу, щоб відбити місто у бойовиків угруповання «Ісламська держава».

Як повідомив 24 лютого генерал-лейтенант Самі аль-Aріді, іракські сили перемістилися в район мосула Аль-Maамун.

Напередодні урядові сили повідомили, що взяли під контроль занедбаний аеропорт Мосула, військову базу Аль-Газлані, а також село Таль аль-Райян на північний захід від Мосула.

Про звільнення східної частини Мосула урядові війська заявили у січні.

Мосул був захоплений бойовиками угруповання «Ісламська держава» влітку 2014 року. Американська сторона 20 лютого заявила, що близько 2 тисяч бойовиків закріпилися у місті.

За приблизними оцінками, у Мосулі досі залишається 750 тисяч цивільних.

Іракські військові посадовці заявляли, що взяти під контроль західну частину міста може бути особливо складно, бо в ньому розташовані старі квартали з вузькими, щільними вулицями. Це зокрема може ускладнити використання бронетехніки.