За минулу добу на Донбасі один військовий загинув, ще двоє були поранені – Лисенко

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі один військовослужбовець загинув, двоє були поранені, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. Він також зазначив, що напередодні в лікарні Дніпра помер офіцер, який два дні тому був тяжко поранений в Опитному.

За даними речника, спокійних ділянок фронту минулої доби не було.

«В Авдіївці бойові дії вчергове інтенсифікувалися. Сумарно минулої доби бандформування обстрілювали промзону понад 10 годин. Майже кожен випадок порушення режиму тиші супроводжувався застосуванням мінометів російсько-окупаційних військ. Після заходу сонця противник відкривав вогонь з танків, що розміщені на передовій всупереч Мінським домовленостям», – повідомив Лисенко.

За його словами, бойовики також обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, внаслідок чого вона зупинила свою роботу. Мешканці Авдіївки та навколишніх населених пунктів залишились без води.

Під обстрілами бойовиків опинилися також українські позиції на флангах Авдіївки – у Кам’янці та позиції «Шахта Бутовка».

Як повідомили раніше у штабі української воєнної операції на Донбасі, минулої доби бойовики стріляли по позиціях ЗСУ 83 рази.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українську сторону у обстрілі з важкого озброєння Донецької фільтрувальної станції. Донецькі бойовики заявили про випущені ЗСУ понад 450 снарядів і мін в бік підконтрольних угрупованню «ДНР» територій. В угрупованні «ЛНР» заявили, що українські військові напередодні 18 разів порушували режим тиші.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.