Чуркіна поховали в Москві

Постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна, який помер 20 лютого, поховали в п’ятницю на Троєкурівському кладовищі в російській столиці Москві. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, поховання відбулося з військовими почестями. Перед тим у траурній залі лікарні управління справами президента відбулося прощання і відспівування.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров під час жалобних заходів назвав Чуркіна «винятковим дипломатом» і вручив рідним орден «За мужність», яким президент Володимир Путін нагородив Чуркіна посмертно.

Віталій Чуркін був призначений послом ООН в квітні 2006 року. Він раптово помер 20 лютого, за день до свого 65-річчя.