Узбекистан: внаслідок вибуху на хімічному заводі загинули шість людей

В Узбекистані внаслідок вибуху на хімічному заводі в місті Фергана загинули шість людей.

Влада Узбекистану повідомила про вибух 23 лютого, не уточнивши кількість жертв.

Чиновник місцевої адміністрації повідомив узбецькій службі Радіо Свобода, що п’ять людей загинули на місці вибуху і одна людина померла пізніше у лікарні.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що ще одна людина перебуває у важкому стані.

Влада стверджує, що вибух стався на об’єкті виробництва аміаку компанії «Ферганаазот».

Завод, який виробляє добрива та інші хімічні речовини, був побудований в 1958 році.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Узбекистану раніше заявив, що уряд створив комісію з розслідування інциденту і надасть необхідну допомогу родинам постраждалих.