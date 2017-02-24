Міноборони: Водяне на Донеччині «практично зруйноване» через обстріли бойовиків

У Міністерстві оборони України заявляють, що село Водяне на Донеччині «практично зруйноване» внаслідок обстрілів бойовиків.

Як повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, всі будинки пошкоджені снарядами і мінами сепаратистів, з селища виїхали майже всі цивільні.

Напередодні у штабі АТО повідомляли, що позиції українських військових проросійські бойовики обстріляли з важкої артилерії. За даними військових, у селищі залишилися близько 15 жителів.

Донецькі сепаратисти, у свою чергу, звинувачують українських військових в обстрілах з мінометів сьогодні низки сіл в Ясинуватському і Новоазовському районах.

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, відтоді на Донбасі загинули майже10 тисяч людей.