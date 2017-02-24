Сирія: щонайменше 40 людей загинули через вибух на околиці Аль-Баба

Через підрив автомобіля бойовиком-смертником у селищі Сусіян, що на околиці сирійського міста Аль-Баб, загинуло щонайменше 40 людей.

Місцеві джерела і базована у Лондоні «Сирійська обсерваторія з прав людини» повідомляють, що вибух прогримів 24 лютого на контрольно-пропускному пункті. За попередніми даними, загинуло близько 35 мирних жителів і приблизно 5 бійців опозиції, підтримуваних Туреччиною.

Ніхто не взяв на себе відповідальності за атаку.

Селище Сусіян розташоване за приблизно 8 кілометрів на північний захід від Аль-Баба.

Раніше сьогодні повідомлялось, що 29 представників опозиційної збройної групи загинули в результаті вибуху бойовика-смертника в передмісті Аль-Баба.

Напередодні було заявлено про взяття сирійською опозицією під контроль міста Аль-Баб, яке контролювали бойовики угруповання «Ісламська держава». Наступ на Аль-Баб розпочався за підтримки армії Туреччини у грудні.