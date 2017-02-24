Поліція Пакистану: вибух в Лахорі – не теракт, а витік газу

Поліція Пакистану повідомила, що вибух в Лахорі, який забрав життя сімох людей 23 лютого, був викликаний витоком газу і не є терактом, як вважалося раніше.

«Це був нещасний випадок», – заявили в поліції, додавши, що жодних ознак вибухових речовин на місці події також виявлено не було.

Чимало чиновників та ЗМІ напередодні поспішили назвати вибух терактом.

Влада провінції Пенджаб заявила про необхідність впровадження нових підходів у контактуванні зі ЗМІ під час надзвичайних ситуацій, щоб у майбутньому не допускати схожої на цю плутанини.

Вибух викликав паніку в місті, яке постраждало від атак 10 днів тому, коли загинуло 14 людей.