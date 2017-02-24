Геращенко закрила засідання Ради, наступне – 14 березня

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закрила пленарне засідання.

Сьогодні у ході засідання відбулася «година запитань до уряду», зокрема, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив депутатам про заходи у сфері енергетики. Також віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко розповів про процес підготовки України до проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який відбудеться у травні у Києві.

Після цього Геращенко оголосила депутатські запити.

Відповідно до календарного плану, 27-28 лютого –1-3 березня народні депутати працюватимуть з виборцями, 6-10 березня - в комітетах, комісіях і фракціях.

Наступне пленарне засідання шостої сесії відбудеться у вівторок, 14 березня.