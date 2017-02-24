Австрія: суд відмовив прокуратурі у затриманні Фірташа у справі про екстрадицію до США

Земельний суд Відня відмовив прокуратурі у затриманні українського бізнесмена Дмитра Фірташа у рамках справи про його екстрадицію до США, повідомляють ЗМІ.

Напередодні суд у столиці Австрії відхилив запит прокуратури арештувати Фірташа у справі про його видачу до Іспанії, але він залишився під вартою у справі про його видачу до США.

Суд вирішив, що в «іспанській» справі, за якою Фірташа затримали раніше цього тижня, достатнім запобіжним заходом є його раніше внесена застава на суму 125 мільйонів євро, а також вимога здати закордонний паспорт і регулярно зголошуватися в поліції.

21 лютого Вищий земельний суд Відня як апеляційна інстанція скасував попереднє судове рішення і схвалив запит США на екстрадицію Фірташа. При цьому суд наголосив, що його рішення не означає визнання будь-якої вини Фірташа – це питання має вирішити суд у США. Остаточне рішення про те, чи видавати Фірташа, має ухвалити міністр юстиції Австрії.

У першій інстанції віденський суд майже два роки тому відхилив запит на екстрадицію, вирішивши, що США не надали достатньо доказів причетності Фірташа до злочину.

У США 51-річного Дмитра Фірташа звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйонів доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії. Таке звинувачення затвердив суд присяжних у Чикаго 2013 року. Фірташ заперечує це звинувачення як абсурдне і безпідставне і називає його політично мотивованим. У Федеральному бюро розслідувань США заявляють, що це «абсолютно не політична справа».

В Іспанії Фірташа, за даними австрійських та іспанських ЗМІ, підозрюють у причетності до злочинної групи, що відмила гроші на суму в 10 мільйонів євро і пов’язана зі Степаном Черновецьким, сином колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, який живе з родиною в Барселоні і звинувачення заперечує. Фірташ заперечує й це звинувачення.

В Україні поліція розслідує два кримінальні провадження, пов’язані з Дмитром Фірташем: щодо групи компаній Ostchem і колишніх керівників компанії «Нафтогаз України». У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного.

Також у грудні 2015 року Національна поліція України розпочала провадження за фактом звернення Національного банку України про неповернення кредиту рефінансування банку «Надра» в розмірі 5 мільярдів гривень, отриманих під особисту гарантію Дмитра Фірташа.