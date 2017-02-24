Площу, де розташоване посольство Росії в Празі, хочуть перейменувати на честь Нємцова

Чеська громадська ініціатива вийшла з пропозицією перейменувати празьку площу «Pod kaštany» – «Під Каштанами», де розташоване посольство Росії, на площу Бориса Нємцова.

Як повідомляють чеські ЗМІ, метою відповідної петиції є «заявити про захист прав людини і демократії у світі».

«Борис Нємцов був відомою політичною особою в Росії, уособленням надії на те, що Росія стане вільнішою країною, ніж коли була і є за часів Путіна», – наголосив ініціатор петиції Петр Кутілек.

Ініціативна група вже передала пропозицію про перейменування площі на площу Бориса Нємцова представникам мерії Праги і 6-му району столиці, на території якого знаходиться посольство Росії.

Петицію вже підписали понад 4 тисячі осіб й ця кількість постійно зростає. Серед тих, хто поставив свої підписи, відомі особи чеського культурного життя – режисер Гелена Тршештікова, бард і актор Ярослав Гутка, співак Матєй Рупперт.

Чеську ініціативу підтримала також донька Бориса Нємцова Жана.

Борис Нємцов – відомий російський політки, критик режиму президента Росії Володимира Путіна, 27 лютого 2015 року був застрелений у центрі Москви неподалік Кремля. Судовий процес у його справі досі триває.