Гройман заявив про поступове зниження дефіциту бюджету Пенсійного фонду України

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України поступово знижується. Як повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання тристоронньої соціально-економічної ради у Києві відбувається це, не в останню чергу, на тлі підвищення з 1 січня мінімальної зарплати в Україні.

«Хронічно дефіцитний Пенсійний фонд сьогодні почав зменшувати свій дефіцит. Наше з вами завдання єдине – розвиток національної економіки, формування національного ресурсу і реінвестиція цих ресурсів у якість життя українців», – сказав Гройсман.

Прем’єр також заявив, що уряд «близький» до підвищення пенсійних виплат.

«Завдання полягає сьогодні в тому, щоб забезпечити зростання пенсійних виплат для українських пенсіонерів і ми дуже близькі до таких пропозицій», – додав Гройсман.

Жодних цифр про рівень зниження дефіциту бюджету Пенсійного фонду і суми, на які може зрости пенсія для громадян Гройсман не вказав.

На сьогодні обсяг дефіциту бюджету Пенсійного фонду України перевищує 140 мільярдів гривень.

10 лютого президент України Петро Порошенко заявив, що услід за підвищеною до 3200 гривень мінімальною зарплатою в країні має відбутися підвищення рівня пенсій. Як заявили раніше в уряді, у 2017 році пенсії зростуть двічі – з 1 травня та з 1 грудня – приблизно на 11%.