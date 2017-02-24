Азербайджан: силовики арештували двох громадян за підозрою в держзраді

Служба державної безпеки Азербайджану заявляє про арешт двох азербайджанських громадян за підозрою в державній зраді.

Згідно з повідомленням відомства, Ельшан Амірлі и Ельчин Бабаєв були затримані 20 лютого.

Обидва були звинувачені в державній зраді. За даними розслідування, вони, ймовірно, збирали дані про агентів азербайджанських спецслужб і військовослужбовців, а також про стратегічні об’єкти в країні.

Влада стверджує, що Амірлі і Бабаєв планували передати інформацію секретним службам країн, які не розголошуються.