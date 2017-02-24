Голова Фонду держмайна не виключив відновлення найближчим часом роботи ОПЗ

Голова Фонду держмайна України Ігор Білоус повідомив, що відомство завершує прийом заявок щодо відновлення роботи Одеського припортового заводу найближчим часом, інформує сайт ФДМ.

«Ми ставимо за мету запустити завод якомога швидше. І не тільки через необхідність наповнювати державний бюджет, скільки через соціальний фактор і необхідності збереження кадрового потенціалу. Наступного тижня ми розглянемо варіанти, які дадуть можливість в короткі терміни відновити роботу ОПЗ», – заявив Білоус.

Як йдеться на сайті ФДМ, 24 лютого якраз закінчується термін прийому пропозицій про відновлення роботи ПАТ «Одеський припортовий завод».

«Протягом місяця фонд як орган управління корпоративними правами держави в ПАТ ОПЗ збирав пропозиції від потенційних інвесторів і партнерів, зацікавлених у співпраці. Серед варіантів взаємодії були запропоновані передача в оренду майна товариства (як цілісного майнового комплексу, так і окремих об’єктів нерухомого майна), вчинення операцій з давальницькою сировиною, передача майна в управління тощо», – повідомили у Фонді держмайна.

Наприкінці грудня минулого року Одеський припортовий завод вирішив припинити роботу.

У 2016 році після кількох невдалих спроб провести приватизацію ОПЗ прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив своє незадоволення діяльністю Фонду державного майна України і запропонував провести перевірку.

У Фонді держмайна пояснювали, що заяв на участь у конкурсі від потенційних інвесторів не надійшло, хоча зацікавленість до підприємства виявили близько 10 потенційних покупців.

Вперше рішення про приватизацію припортового заводу ухвалили ще 1993 року, а перші торги відбулися 2009-го, проте завод досі перебуває в державній власності.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших підприємств хімічної галузі як в Україні, так і в Європі. Кількість працівників перевищує 4 тисячі осіб. Він спеціалізується на виробництві та реалізації хімічної продукції – аміаку та карбаміду, – а також перевантажує на експорт продукцію інших підприємств України та Росії.