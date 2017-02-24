Сайти бойовиків повідомляють про приїзд Савченко на контрольовані угрупованням «ДНР» території

Сайти бойовиків угруповання «ДНР» у п’ятницю повідомляють про приїзд на контрольовані ними території народного депутата України Надії Савченко.

Як інформують ресурси сепаратистів, Савченко прибула на неконтрольовані українською владою території Донеччини разом із керівником українського Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Повідомляється, що буцімто Савченко і Рубан прибули, щоб відвідати українських військовополонених.

Наприкінці минулого року Надія Савченко вже зустрічалася з ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР», щоправда, в білоруському Мінську. Тоді вона стверджувала, що метою таких контактів, серед іншого, було звільнення полонених.

За даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.