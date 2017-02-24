Кремль підтвердив візит президента Туреччини до Москви

У Росії підтвердили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прибуде до цієї країни з візитом у березні для переговорів із її президентом Володимиром Путіним та іншими посадовцями.

Як сказав речник Кремля Дмитро Песков, турецький керівник відвідає Москву 9–10 березня.

Раніше про цей візит повідомили засоби інформації обох країн. За цими повідомленнями, в перебігу візиту має також відбутися засідання двосторонньої ради співпраці високого рівня, на якому мають, серед іншого, обговорити закупівлю Туреччиною російських систем протиповітряної оборони С-400.

Крім того, як очікують, на переговорах буде йтися про поліпшення двосторонніх відносин чи боротьбу з тероризмом, а також конфлікти в Іраці й Сирії.

Туреччина і Росія у війні в Сирії підтримують протилежні сторони, і ці суперечності загострилися до краю після того, як Туреччина восени 2015 року збила російський військовий літак, який, всупереч попередженням, порушив її повітряний простір. Москва продовжує заперечувати це порушення, хоча союзники Анкари в НАТО підтвердили турецьку версію. Але після невдалого перевороту в Туреччині 2016 року Ердоган отримав підтримку Росії, і нині дві країни знову розширюють співпрацю, а також разом стали посередниками в переговорах про сирійське врегулювання.