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24 Лютий 2017, Київ 17:23
Новини | Події

Поліція: у Шевченківському районі Києва 23 лютого сталася стрілянина, є поранений

(©Shutterstock)

(©Shutterstock)

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У Шевченківському районі Києва сталася стрілянина, є поранений.

Як повідомляє прес-служба поліції, 23 лютого в лікарню із пораненням ноги доставили 30-річного чоловіка.

«На вулиці Лермонтовській між постраждалим та іншим чоловіком виникла сварка через те, що підозрюваний нібито навмисно пошкодив автомобіль опонента, вдаривши по дзеркалу заднього виду», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, спочатку між чоловіками була словесна перепалка, а потім один із них дістав зброю (попередньо -– травматичної дії) – і зробив постріли.

Силовики розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У поліції не уточнюють імені та прізвища пораненого, проте, за даними видання «Українська правда», постраждав помічник народного депутата Юрія Левченка.

Раніше цього тижня у Шевченківському районі Києва на перехресті вулиць Герцена та Мельникова невідомі обстріляли автомобіль.

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