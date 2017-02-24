Поліція: у Шевченківському районі Києва 23 лютого сталася стрілянина, є поранений

У Шевченківському районі Києва сталася стрілянина, є поранений.
Як повідомляє прес-служба поліції, 23 лютого в лікарню із пораненням ноги доставили 30-річного чоловіка.
«На вулиці Лермонтовській між постраждалим та іншим чоловіком виникла сварка через те, що підозрюваний нібито навмисно пошкодив автомобіль опонента, вдаривши по дзеркалу заднього виду», – йдеться у повідомленні.
За даними поліції, спочатку між чоловіками була словесна перепалка, а потім один із них дістав зброю (попередньо -– травматичної дії) – і зробив постріли.
Силовики розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
У поліції не уточнюють імені та прізвища пораненого, проте, за даними видання «Українська правда», постраждав помічник народного депутата Юрія Левченка.
Раніше цього тижня у Шевченківському районі Києва на перехресті вулиць Герцена та Мельникова невідомі обстріляли автомобіль.
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