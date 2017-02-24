Делегацію на слуханнях у суді в Гаазі позову України щодо Росії очолить Зеркаль – указ

Українську делегацію на слуханнях Міжнародного суду ООН позову України щодо Росії очолить заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Про це йдеться у відповідному указі президента України Петра Порошенка.

Відповідно до документа, до складу делегації також увійшли директор департаменту Європейського Союзу МЗС Всеволод Ченцов, заступник генпрокурора Євгеній Єнін, представник Адміністрації Президента Ігор Жовква, керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко та начальник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук.

Слухання у Гаазі, де працює цей найвищий судовий орган у системі ООН, відбудуться в період з 6 по 9 березня.

Під час слухань має розглядатися застосування тимчасових заходів, про які просить Україна, що позивається до Росії у справі стосовно застосування міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму і з усіма формами расової дискримінації.

Україна звернулася до Міжнародного суду з позовом 16 січня, просячи суд встановити, що Росія порушила ці конвенції своєю підтримкою бойовиків на Донбасі, а також незаконною окупацією Криму й переслідуванням там кримськотатарської й української громад.

Україна також просить Міжнародний суд про тимчасові заходи на час розгляду справи. Серед таких заходів – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не чинили таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».