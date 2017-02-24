Зубко: воду в Авдіївці подають в аварійному режимі з резерву

В Авдіївці вдалось відновити водопостачання в аварійному режимі із резерву, повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на сторінці у Facebook.

«Працівникам КП «Вода Донбасу» разом з ДСНС вдалось відновити водопостачання в мережу в аварійному режимі з резерву. Вода постачатиметься за графіком: 4 години та 6 годин у першій та у другій половині дня відповідно», – повідомив Зубко.

За його словами, для відновлення Донецької фільтрувальної станції і прориву трубопроводу у «сірій зоні» після обстрілу потрібен «режим тиші».

Як повідомив вранці у п’ятницю Зубко внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції напередодні місто Авдіївка залишилося без водопостачання. Українська сторона і бойовики угруповання «ДНР» звинуватили одне одного у обстрілі станції.

Донецька фільтрувальна станція розташована між Авдіївкою, яка перебуває під контролем уряду, та Ясинуватою, контрольованою угрупованням «ДНР». Це підприємство забезпечує водою населені пункти по обидва боки лінії розмежування. За час збройного конфлікту на Донбасі ДФС багато разів опинялася під обстрілами, її робота зупинялася.