Матіос отримав від дружини подарунок за майже 700 тисяч гривень – #Точно

Заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос отримав від своєї дружини подарунок у негрошовій формі вартістю 682 тисячі 672 гривні. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Наприкінці жовтня 2016 року у ході першого етапу електронного декларування Матіос вніс до своєї е-декларації кілька земельних ділянок, ¼ частину 100-метрової квартири, будинок на 518 квадратних метрів в селі Козин Київській області, квартиру та офіс в Херсоні, 13,8 гектара земель в Липівці Київської області та іншу нерухомість. Окрім цього, Матіос задекларував рухоме майно дружини – 6 комплектів меблів, 6 коштовних годинників, 2 шуби, 2 колекції статуеток.

У власності Анатолія Матіоса та його дружини Ірини Барах 2 легкові автомобілі – Chevrolet Lacetti (2005 року випуску) та Nissan X-Trail (2008 року випуску).

Ірина Барах стала дружиною Анатолія Матіоса у листопаді 2014 року. Вона займається бізнесом у сфері сільського господарства, будівництва і продажу автомобілів у Херсонській області.

Зарплата заступника генерального прокурора Матіоса у 2015 році склала 410877 гривень.

Анатолій Матіос наразі претендує на посаду керівника нового правоохоронного органу Державного бюро розслідувань. Наразі він є одним із 19 кандидатів, стосовно яких проводять спеціальну перевірку. Згодом вони мають пройти поліграф та останню співбесіду. Державне бюро розслідувань буде розслідувати злочини, вчинені суддями, правоохоронцями, військовими, в тому числі злочини, вчинені керівництвом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.