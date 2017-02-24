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24 Лютий 2017, Київ 18:53
Новини | Міжнародні

Захист Дадіна звернувся до ЄСПЛ через утримання активіста в колонії

Ільдар Дадін, який став першим засудженим у Росії за статтею про порушення правил проведення мітингів, у суді, архівне фото

Ільдар Дадін, який став першим засудженим у Росії за статтею про порушення правил проведення мітингів, у суді, архівне фото

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Адвокати опозиційного активіста Ільдара Дадіна направили звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зі скаргою на те, що їхнього підзахисного незаконно утримують в колонії №5 у Алтайському краї. Про це написала дружина Дадіна Анастасія Зотова в своєму twitter.

Адвокати Дадіна закликали ЄСПЛ втрутитися в «екстрену ситуацію».
Аналогічні звернення вони також направили у ФСВП і Генпрокуратуру Росії.

Раніше Громадська наглядова комісія Алтайського краю оголосила про намір провести позапланову перевірку колонії з метою з`ясувати причини утримання Дадіна. У ГНК наголосили, що у колонії більше немає підстав утримувати Дадіна, не дивлячись на те, що постанова Верховного суду Росії про звільнення активіста ще не доставлена.

Ільдар Дадін – перший в Росії засуджений за статтею про багаторазові порушення правил проведення публічних заходів. У грудні 2015 року його засудили до трьох років колонії, але пізніше термін був скорочений до двох з половиною років. 22 лютого Верховна суд Росії ухвалив вирок Дадіну скасувати, закрити порушену стосовно нього кримінальну справу.

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