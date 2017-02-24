США: Трамп знову виступив проти «фальшивих новин» і назвав деякі ЗМІ «ворогами народу»

Президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував, за його словами, «фальшиві новини», які публікують про нього й його адміністрацію деякі засоби інформації, і назвав такі ЗМІ «ворогами народу».

Виступаючи на зібранні консервативних активістів Республіканської партії, він заявив, що такі ЗМІ «вигадують свої історії й вигадують їхні джерела».

«Їм не можна дозволяти використовувати «джерела», якщо вони будуть без імені. Хай буде ім’я, і щоб більше не було «джерел», – заявив Трамп.

Він уже не вперше накидається на засоби інформації за їхні, за його словами, «фальшиві новини» навколо нього та його адміністрації, що висвітлюють деякі аспекти їхньої діяльності в непривабливому світлі. Кілька таких повідомлень, що посилалися на неназвані власні джерела журналістів, дійсно виявилися неточними чи перекрученими. У Білому домі наполягають, що Трамп не проти всіх засобів інформації, а лише проти тих, що публікують «фальшиву», за його словами, інформацію.

Практика використання неназваних джерел, звична у пресі, особливо поширена у США, коли посадовці, добре відомі співрозмовникам, навіть на офіційних прес-конференціях повідомляють деяку інформацію за умови, що їхнє ім’я не буде назване. До цієї практики регулярно вдаються й посадовці адміністрації Трампа.