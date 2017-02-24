Україна вдвічі зменшила споживання антрациту на ТЕС – Ковальчук

З часу запровадження надзвичайних заходів в енергетиці теплові електростанції України скоротили споживання вугілля антрацитової групи вдвічі. Про це на сторінці у Facebook повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Роблячи попередні розрахунки, ми розраховували на 40% економії. Фактично ми витрачаємо цього палива в два рази менше, ніж витрачали б його без введення надзвичайного стану», – повідомив Ковальчук.

За його словами, антрацитові блоки українських ТЕС, за винятком Луганської, спалюють всього 7-8 тисяч тонн вугілля на добу.

«Це дає нам можливість стверджувати, що ми гарантовано зможемо пройти осінньо-зимовий період до кінця опалювального сезону без обмеження споживачів і без відключень, якщо не відбудуться які-небудь технологічні порушення», – додав Ковальчук.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою залізниці на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

16 лютого президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.‎

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман неодноразово закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу.

З 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу.