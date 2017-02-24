Упродовж дня на Донбасі поранені 5 військовослужбовців – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО у п’ятницю ввечері повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 47 обстрілів упродовж дня, в результаті чого було поранено п’ятьох військовослужбовців.

Як йдеться у повідомленні штабу у Facebook, обстріли 24 лютого тривали на всіх напрямках. Під час обстрілів сепаратисти використовували гранатомети, міномети, БМП та стрілецьку зброю. Під кількаразові обстріли у п’ятницю потрапила Авдіївка, додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» заявили про обстріл у п’ятницю з боку ЗСУ чотирьох сіл у Ясинуватському і Новоазовському районах. Також бойовики заявили, що українські військові випустили напередодні понад 450 снарядів і мін в бік підконтрольних угрупованню територій. В угрупованні «ЛНР» заявили, що українські військові за минулу добу 18 разів порушували режим тиші.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.